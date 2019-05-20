Швед отримав золоту медаль чемпіонату Шотландії, не зігравши за Селтік жодного матчу

Мар'ян Швед взяв участь у святкуванні з нагоди чемпіонства Селтіка.

Швед отримав золоту нагороду чемпіонату Шотландії, хоча й не провів жодного матчу за "кельтів". Мар'ян опублікував відповідне фото разом з новим одноклубником Скоттом Сінклером з церемонії нагородження.

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Селтік підписав Шведа в січні за 2 мільйони євро, але спочатку залишив його у Карпатах до кінця сезону. Однак сторони вирішили, що хавбек раніше покине Львів і прибуде у Глазго, де вже розпочав тренування з новою командою.

Для Шведа Селтік – вже не перший закордонний клуб. З 2015-го по 2018 він виступав за другу команду Севільї, зігравши лише 11 матчів у Сегунді В.

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