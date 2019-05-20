toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Швед отримав золоту медаль чемпіонату Шотландії, не зігравши за Селтік жодного матчу

20 травня 13:21 2738 Читать на русском
Швед отримав золоту медаль чемпіонату Шотландії, не зігравши за Селтік жодного матчу
Мар'ян Швед / фото: ФК Селтік

Мар'ян Швед взяв участь у святкуванні з нагоди чемпіонства Селтіка.

Швед отримав золоту нагороду чемпіонату Шотландії, хоча й не провів жодного матчу за "кельтів". Мар'ян опублікував відповідне фото разом з новим одноклубником Скоттом Сінклером з церемонії нагородження.

Швед виглядає чудово на тренуваннях, – тренер Селтіка Леннон

Селтік підписав Шведа в січні за 2 мільйони євро, але спочатку залишив його у Карпатах до кінця сезону. Однак сторони вирішили, що хавбек раніше покине Львів і прибуде у Глазго, де вже розпочав тренування з новою командою.

Для Шведа Селтік – вже не перший закордонний клуб. З 2015-го по 2018 він виступав за другу команду Севільї, зігравши лише 11 матчів у Сегунді В.

Швед: У Селтіку я не повторю помилок, які були в Севільї

blog_ava
Сімоне Індзагі погодився очолити Ювентус
12:26
4819
Теги
Світ Українці за кордоном Мар'ян Швед Мар'ян Швед Селтік Селтік Шотландія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
43
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук