Доля Хацкевича стане відомою завтра на зустрічі з Суркісом та Красніковим, – Бурбас

Журналіст телеканалів Футбол 1/2 Ігор Бурбас повідомив, що завтра головний тренер Динамо Олександр Хацкевич дізнається про своє майбутнє в команді.

"Подальша доля Хацкевича не визначатиметься у грі з Шахтарем. Вона уже визначена. І про неї коуч дізнається завтра на запланованій з Суркісом і Красніковим зустрічі.

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Найбільший плюс – прогрес окремих футболістів і поставлена гра. Так, не завжди виразна. І це один з мінусів. Були також незрозумілі часом втрати очок, як наслідок відсутність бажаного результату і трофеїв. В цілому ж – це були 2 роки стабільності, без суттєвих коливань і падінь", – написав Бурбас у своєму твіттері.

Додамо, що у головного тренера Динамо Олександра Хацкевича закінчується контракт із киянами. Ігор Суркіс зацікавлений у підписанні на цю посаду Михайліченка, Калітвінцева або Лужного.

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