Главные новости футбола 20 мая: сборная Украины U-20 отправилась на ЧМ-2019, Зозуля отдаляется от Примеры

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 20 мая.

Наши за границей

Роман Зозуля стал игроком матча в Альбасете, но его команда уступила в важном поединке прямому конкуренту и отдалилась от Примеры. Украинцу, скорее всего, придется играть плей-офф за выход в испанскую элиту.

Андрей Лунин перед возвращением в Реал поблагодарил фанатов Леганеса и прибыл в расположение сборной Украины U-20. Молодежка отправилась в Польшу на чемпионат мира-2019.

Руслан Малиновский – лучший игрок Генка в этом сезоне. Также он на праздновании поднял над головой кубок чемпионата Бельгии. Зато Марьян Швед получил золотую медаль чемпионата Шотландии, не сыграв за Селтик ни одного матча.

Украина

Определились главные герои 29-го тура Премьер-лиги. Лучшим игроком стал бомбардир Шахтера Жуниор Мораес, а лучшим тренером – его наставник Паулу Фонсека. Кстати, о бразильском форварде всплыла скандальная история, как он отпросился с собрания Динамо из-за травмы, а оказалось, что ездил на медосмотр в Шахтер.

Мы подвели итоги украинского уик-энда, в течение которого "горняки" стали чемпионами, а Карлос Де Пена забил дебютный гол в Украине. Также обсудили с нашим экспертом, почему Цыганков захочет уйти из Динамо, а Леоненко ошибается относительно Шахтера.

Динамо представит новую форму с автографом Лобановского перед матчем против Львова. По слухам сегодня на встрече с Суркисом и Красниковым станет известна судьба Александра Хацкевича в киевском клубе. УПЛ определилась с датой начала использования VAR в матчах чемпионата Украины.

Трансферы

Реал готов продать Луку Модрича и осуществить самый дорогой трансфер в истории, а вот Тони Кроос официально продлил контракт с мадридским клубом.

Бавария хочет подписать Лероя Сане – Гвардиола готов отпустить вингера. Один из самых перспективных форвардов Германии уже этим летом присоединится к мюнхенскому клубу.

Мы собрали все трансферные планы топ-6 АПЛ: Опорник для Ман Сити, пробуждение Тоттенхэма, Челси зависит от бана, Арсенал – от ЛЧ.