Кроос офіційно продовжив контракт з Реалом

Хавбек Реала Тоні Кроос однозначно залишиться у мадридському клубі.

Мадридський Реал та хавбек команди Тоні Кроос узгодили новий контракт, який розрахований до кінця червня 2023-го року, повідомляє офіційний сайт "вершкових".

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Також зазначається, що сьогодні, 20 травня, німецький півзахисник проведе прес-конференцію на Сантьяго Бернабеу. Нагадаємо, Кроос перейшов у Реал з Баварії влітку 2014-го року.

До слова, у поточному сезоні в активі центрального півзахисника 43 матчі за мадридський клуб в усіх турнірах, де Кроос забив гол та віддав 6 результативних передач.

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