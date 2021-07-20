Головні новини футболу 19 липня: Шахтар представив новачків і отримав суперника в ЛЧ, Динамо підписує чергового форварда
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 19 липня.
Жеребкування єврокубків
Шахтар дізнався суперника у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. "Гірники" зіграють з бельгійським Генком. Трамплін для Маліновського, колиска Куртуа і "новий Крауч" з Африки – коротко про опонента Шахтаря. Жеребкування ЛЧ не розчарувало.
Колос дізнався першого суперника у Лізі конференцій 2021/22, а Ворскла отримала поки що тільки потенційних опонентів у 3-му раунді відбору. Три транслятори змагаються за право показувати матчі полтавців. У кваліфікації Ліги Європи також сформовано пари третього раунду.
Україна
Шахтар презентував зіркових новачків команди. Рух домовився з Ареною Львів про проведення домашніх матчів УПЛ. СК Дніпро-1 знову підсилився хорватом. Львів показав новий логотип зі символами міста та історичними елементами, а також став жертвою спалаху коронавірусу.
Динамо вирушить на третій збір – кияни підтвердили двох суперників з топ-чемпіонатів. Динамо близьке до трансферу ще одного форварда – він мав замінити Яремчука та відмовив росіянам. Олександрія оголосила про підписання форварда з Серії А, якого хотів Шахтар.
Європа
Мілан офіційно домовився з Реалом щодо трансферу Діаса. Барселона відмовилась від обміну Грізманна на Сауля. Баварія знайшла підсилення в Барселоні та обирає з трьох кандидатів. Арсенал підсилився хавбеком Андерлехта.