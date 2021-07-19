Київський клуб після трансферу Іллі Шкуріна може підсилити лінію атаки ще одним нападником.

Завтра, 20 липня, до Києва прилітає форвард Дунайскої Стреди та збірної Венесуали Ерік Рамірес, інформує ТаТоТаке у своєму Telegram-каналі.

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Вранці 22-річний гравець пройде поглиблений медогляд у столиці України. Якщо висновок медиків виявиться позитивним, Рамірес підпише з киянами контракт. Таким чином Динамо закриє питання з основним форвардом на сезон.

Також зазначається, що "біло-синім" доведеться викласти словацькому клубу за гравця трохи менше двох мільйонів у євровалюті.

До слова, минулого сезону Ерік Рамірес забив у чемпіонаті Словаччини 16 м'ячів. За збірну Венесуели дебютував у жовтні 2020 року у матчі проти Парагваю.

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