Setanta, MEGOGO і Спорт 1 претендують на трансляцію матчів Ворскли у Лізі Конференцій, повідомляє Vorskla.poltava.ua.

КуПС – Ворскла: поєдинок Ліги конференцій розсудить білоруська бригада арбітрів

Два телеканали і OTT-платформа ведуть переговори щодо показу матчів полтавців і поки найбільше шансів у Setanta. Серед претендентів немає каналів "Футбол 1/2/3", але є ймовірність, що вони теж можуть вступити у перемовини. Технічне забезпечення трансляції покладають на "Кремінь ТБ".

Нагадаємо, Ворскла у 2-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій зіграє проти фінського КуПС. Перша зустріч відбудеться 22 липня у Фінляндії, матч-відповідь – 29 липня у Полтаві.

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