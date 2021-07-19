Баварія прагне підсилити правий фланг оборони та розмірковує щодо підписання одного з латералів Барселони – Сержиньйо Деста, Серхі Роберто та Емерсона, повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на RAC1.

Барселона замість Сауля готова підписати чемпіона Європи

Найбажанішим варіантом є Дест, якого мюнхенці прагнули підписати раніше. Втім, головною проблемою є те, що усі троє гравців мають намір розпочати новий сезон у складі саме Барселони.

Нагадаємо, Серхі Роберто є вихованцем каталонців та виступає за команду з 2013 року. Дест став гравцем "блаугранас" лише перед початком минулого сезону, а Емерсон лише цього літа перебрався до Барси.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує