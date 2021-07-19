Результати жеребкування 3 раунду кваліфікації ЛЧ 2021/22: Шахтарю пощастило – як це було
Сьогодні, 19 липня, відбулося жеребкування 3 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Шахтар дізнався свого першого суперника на шляху до групового етапу.
Результати жеребкування 3 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2021/22:
Динамо Загреб (CRO)/Омонія (CYP) – Легія (POL)/Флора (EST)
Лінкольн Ред Імпс (GIB)/ЧФР Клуж (ROU) – Слован (SVK)/Янг Бойз (SUI)
Олімпіакос (GRE)/Нефтчі (AZE) – Мура (SVN)/Лудогорець (BUL)
Кайрат (KAZ)/Црвена Звезда (SRB) – Алашкерт (ARM)/Шериф (MDA)
Мальме (SWE)/ГІК (FIN) – Рейнджерс (SCO)
Ференцварош (HUN)/Жальгіріс (LTU) – Славія (CZE)
ПСВ (NED)/Галатасарай (TUR) – Селтік (SCO)/Мітьюлланд (DEN)
Спартак (RUS) – Бенфіка (POR)
Генк (BEL) – Шахтар (UKR)
Монако (FRA) – Рапід (AUT)/Спарта (CZE)
Жеребкування третього кваліфікаційного етапу ЛЧ прийняв швейцарський Ньйон. Процедура стартувала о 13:00 за Києвом. "Футбол 24" провів онлайн-трансляцію у цій новині. Шахтар стартує у Шляху представників ліг. Віце-чемпіони України отримали статус сіяної команди. Серед потенційних суперників були такі колективи: бельгійський Генк, нідерландський ПСВ/турецький Галатасарай і австрійський Рапід/чеська Спарта.
Шахтар стартує в ЛЧ 2021/22 – всі розклади та потенційні суперники віце-чемпіона України перед жеребкуванням
УЄФА розводить українців і росіян, тому з московським Спартаком донеччани не мали шансів зустрітися. Можемо констатувати, що у підсумку "гірникам" дістався не найскладніший клуб з можливих – колишня команда Руслана Маліновського. Генк фінішував лише на 4 місці в регулярному сезоні минулого першості Бельгії, однак у плей-офф поступився чемпіону Брюгге тільки за додатковими показниками. Крім того, другий матч команда Де Дзербі проведе в рідних стінах, що найчастіше є певною перевагою.
З-поміж інших пар виділимо пари з українцями. Шериф Юрія Вернидуба може зустрітися з Кайратом, куди екс-наставника Зорі активно сватали в минулому. Ференцварош Зубкова і Харатіна змушений пройти непростий екзамен – Славія Прага стала чвертьфіналістом Ліги Європи 2020/21. Лудогорець Пластуна, радше за все, зіткнеться з грецьким грандом Олімпіакосом.
Шлях чемпіонів
Група 1
Сіяні
Динамо Загреб (CRO)/Омонія (CYP)
Олімпіакос (GRE)/Нефтчі (AZE)
Слован (SVK)/Янг Бойз (SUI)
Несіяні
Мура (SVN)/Лудогорець (BUL)
Легія (POL)/Флора (EST)
Лінкольн Ред Імпс (GIB)/ЧФР Клуж (ROU)
Група 2
Сіяні
Славія (CZE)
Кайрат (KAZ)/Црвена Звезда (SRB)
Рейнджерс (SCO)
Несіяні
Мальме (SWE)/ГІК (FIN)
Алашкерт (ARM)/Шериф (MDA)
Ференцварош (HUN)/Жальгіріс (LTU)
Шлях представників ліг
Сіяні
Шахтар (UKR)
Бенфіка (POR)
Монако (FRA)
Селтік (SCO)/Мітьюлланд (DEN)
Несіяні
Генк (BEL)
ПСВ (NED)/Галатасарай (TUR)
Спартак (RUS)
Рапід (AUT)/Спарта (CZE)
Матчі 3 етапу кваліфікації відбудуться 3/4 і 10 серпня. Переможці пар пройдуть в раунд плей-офф Ліги чемпіонів (жеребкування заплановане на 2 серпня). Команди, що вилетять зі Шляху представників ліг, потраплять до групового етапу Ліги Європи. Переможені команди зі Шляху чемпіонів виходять у плей-офф кваліфікації ЛЄ.