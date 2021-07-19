Сьогодні, 19 липня, відбулося жеребкування 3 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Шахтар дізнався свого першого суперника на шляху до групового етапу.

Результати жеребкування 3 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2021/22:

Динамо Загреб (CRO)/Омонія (CYP) – Легія (POL)/Флора (EST)﻿

Лінкольн Ред Імпс (GIB)/ЧФР Клуж (ROU) – Слован (SVK)/Янг Бойз (SUI)

Олімпіакос (GRE)/Нефтчі (AZE) – Мура (SVN)/Лудогорець (BUL)

Кайрат (KAZ)/Црвена Звезда (SRB)﻿ – Алашкерт (ARM)/Шериф (MDA)﻿

Мальме (SWE)/ГІК (FIN) – Рейнджерс (SCO)

Ференцварош (HUN)/Жальгіріс (LTU) – Славія (CZE)

ПСВ (NED)/Галатасарай (TUR) – Селтік (SCO)/Мітьюлланд (DEN)

Спартак (RUS) – Бенфіка (POR)

Генк (BEL) – Шахтар (UKR)

Монако (FRA) – Рапід (AUT)/Спарта (CZE)

Жеребкування третього кваліфікаційного етапу ЛЧ прийняв швейцарський Ньйон. Процедура стартувала о 13:00 за Києвом. "Футбол 24" провів онлайн-трансляцію у цій новині. Шахтар стартує у Шляху представників ліг. Віце-чемпіони України отримали статус сіяної команди. Серед потенційних суперників були такі колективи: бельгійський Генк, нідерландський ПСВ/турецький Галатасарай і австрійський Рапід/чеська Спарта.

Шахтар стартує в ЛЧ 2021/22 – всі розклади та потенційні суперники віце-чемпіона України перед жеребкуванням

УЄФА розводить українців і росіян, тому з московським Спартаком донеччани не мали шансів зустрітися. Можемо констатувати, що у підсумку "гірникам" дістався не найскладніший клуб з можливих – колишня команда Руслана Маліновського. Генк фінішував лише на 4 місці в регулярному сезоні минулого першості Бельгії, однак у плей-офф поступився чемпіону Брюгге тільки за додатковими показниками. Крім того, другий матч команда Де Дзербі проведе в рідних стінах, що найчастіше є певною перевагою.

З-поміж інших пар виділимо пари з українцями. Шериф Юрія Вернидуба може зустрітися з Кайратом, куди екс-наставника Зорі активно сватали в минулому. Ференцварош Зубкова і Харатіна змушений пройти непростий екзамен – Славія Прага стала чвертьфіналістом Ліги Європи 2020/21. Лудогорець Пластуна, радше за все, зіткнеться з грецьким грандом Олімпіакосом.

Шлях чемпіонів

Група 1

Сіяні

Динамо Загреб (CRO)/Омонія (CYP)

Олімпіакос (GRE)/Нефтчі (AZE)

Слован (SVK)/Янг Бойз (SUI)

Несіяні

Мура (SVN)/Лудогорець (BUL)

Легія (POL)/Флора (EST)﻿

Лінкольн Ред Імпс (GIB)/ЧФР Клуж (ROU)

Група 2

Сіяні

Славія (CZE)

Кайрат (KAZ)/Црвена Звезда (SRB)﻿

Рейнджерс (SCO)

Несіяні

Мальме (SWE)/ГІК (FIN)

Алашкерт (ARM)/Шериф (MDA)﻿

Ференцварош (HUN)/Жальгіріс (LTU)

Шлях представників ліг

Сіяні

Шахтар (UKR)

Бенфіка (POR)

Монако (FRA)

Селтік (SCO)/Мітьюлланд (DEN)

Несіяні

Генк (BEL)

ПСВ (NED)/Галатасарай (TUR)

Спартак (RUS)

Рапід (AUT)/Спарта (CZE)

Матчі 3 етапу кваліфікації відбудуться 3/4 і 10 серпня. Переможці пар пройдуть в раунд плей-офф Ліги чемпіонів (жеребкування заплановане на 2 серпня). Команди, що вилетять зі Шляху представників ліг, потраплять до групового етапу Ліги Європи. Переможені команди зі Шляху чемпіонів виходять у плей-офф кваліфікації ЛЄ.