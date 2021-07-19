Шахтар сьогодні, 19 липня, презентував трьох літніх новачків команди, повідомляє офіційний сайт "помаранчево-чорних".

Педрінью пояснив, завдяки чому Шахтар збирається пройти Генк у Лізі чемпіонів

Нагадаємо, у міжсезоння "гірники" придбали півзахисника Педрінью (у Бенфіки), форварда Лассіну Траоре (в Аякса) і захисника Марлона (у Сассуоло), витративши загалом близько 40 мільйонів євро.

Відкрив презентацію проморолик про новачків Шахтаря, а потім генеральний директор клубу Сергій Палкін вручив гравцям ігрові футболки. Траоре обрав собі в команді номер 23, оскільки є великим шанувальником легендарного баскетболіста Майкла Джордана, який виступав саме з такими цифрами на спині. Педрінью гратиме під номером 38, оскільки ще у юності розпочинав кар'єру саме у футболці з таким номером. Марлон, якому було не принципово, під яким номером бігати, обрав цифру 26.

До слова, сьогодні Шахтар дізнався свого суперника у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів – протистояти команді Роберто Де Дзербі за вихід у наступний етап буде бельгійський Генк.

Результати жеребкування 3 раунду кваліфікації ЛЧ 2021/22: Шахтарю пощастило – як це було