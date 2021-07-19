Один з найгучніших трансферів літа близький до зриву.

Барселона заморозила перемовини з Атлетіко щодо обміну Антуана Грізманна на хавбека "матрацників" Сауля Ньїгеса, повідомляє Mundo Deportivo.

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Керівництво каталонців не вважало такий бартер рівноцінним і вимагали у мадридців певної доплати, на що Атлетіко не погодився. Продаж французького нападника є необхідним для "блаугранас", щоб розвантажити зарплатну відомість і зберегти у команді Ліонеля Мессі.

Натомість у таборі "матрацників" не надто переймаються поведінкою Барси, адже мають кілька запитів щодо Сауля з АПЛ.

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