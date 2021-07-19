Бельгійський хавбек Альберт Локонга став гравцем Арсенала, повідомляє офіційний сайт клубу.

Арсенал узгодив трансфер захисника збірної Англії за 50 мільйонів фунтів

Деталі трансферу не розголошуються, але за інформацією ЗМІ, Андерлехт отримає за свого 21-річного таланта близько 18 млн євро. Контракт з "канонірами" розрахований до літа 2026-го.

У минулому сезоні Альберт провів 37 матчів, в яких відзначився трьома голами та здійснив стільки ж асистів. Локонга є вихованцем Андерлехта.

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