Ювентус та Мілан зійшлися в центральному матчі 34-го туру Серії А 2023/24. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Мілан у минулому турі пережив принизливу коронацію Інтера, але треба було думати ще про збереження другого місця. "Россонері" приїхали в гості до Ювентуса, який відставав на 5 очок. У Стефано Піолі була катастрофа з обороною. Травми викосили четвірку основних захисників, а на передматчевій розминці зламався ще й Майк Меньян. У ворота терміново став Марко Спортьєлло.

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Ювентус затягнув Мілан у свій улюблений футбол без моментів. До перерви по воротах влучав лише Влаховіч. Серб пробив на 8-й хвилині і підступно виконав штрафний у компенсований час – Спортьєлло не дрімав. Мілан не мав навіть цього, тому на табло горіли "бетонні" нулі.

В дебюті другого тайму резервний кіпер Мілана виконав розкішний подвійний сейв. Спортьєлло витягнув постріл Костіча у ближньому куті, різко підвівся і головою прийняв добивання Даніло!

Mira lq atajo Soldier boy



Sportiello titular...? pic.twitter.com/ZSYBAPvlaU — Ac Milan Paraguay (@ACM_paraguay) April 27, 2024 Після цього на полі знову настало тривале затишшя. Мілан завершить матч без жодного удару в площину, а от Ювентус на 86-й хвилині отримав ще один супершанс. Спортьєлло ледь не перекреслив усі свої подвиги. Воротар Мілана незграбно випустив м'яч на ногу Рабйо, але Чау підстрахував на лінії! Претензії туринців щодо гри рукою були марними.

0:0 – команди розписали нічию і залишилися при своїх, хоча Ювентус дає Болоньї шанс наздогнати себе в турнірній таблиці. Влітку обидва гранди планують змінювати тренерів, тому залишається сподіватися на яскравіші дуелі наступного сезону.

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