Ювентус і Мілан розписали нічию в жалюгідному матчі – головного героя не мало бути на полі
Ювентус та Мілан зійшлися в центральному матчі 34-го туру Серії А 2023/24. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".
Мілан у минулому турі пережив принизливу коронацію Інтера, але треба було думати ще про збереження другого місця. "Россонері" приїхали в гості до Ювентуса, який відставав на 5 очок. У Стефано Піолі була катастрофа з обороною. Травми викосили четвірку основних захисників, а на передматчевій розминці зламався ще й Майк Меньян. У ворота терміново став Марко Спортьєлло.
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Ювентус затягнув Мілан у свій улюблений футбол без моментів. До перерви по воротах влучав лише Влаховіч. Серб пробив на 8-й хвилині і підступно виконав штрафний у компенсований час – Спортьєлло не дрімав. Мілан не мав навіть цього, тому на табло горіли "бетонні" нулі.
В дебюті другого тайму резервний кіпер Мілана виконав розкішний подвійний сейв. Спортьєлло витягнув постріл Костіча у ближньому куті, різко підвівся і головою прийняв добивання Даніло!
0:0 – команди розписали нічию і залишилися при своїх, хоча Ювентус дає Болоньї шанс наздогнати себе в турнірній таблиці. Влітку обидва гранди планують змінювати тренерів, тому залишається сподіватися на яскравіші дуелі наступного сезону.
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