Робота олександрійців на трансферному ринку не вщухає. Цього разу до команди приєднався Клаудіо Спінеллі.

Олександрія досягла згоди з Дженоа щодо трансферу аргентинського форварда, інформує офіційний сайт українського клубу. Деталі угоди не уточнюються.

Олександрія оформила перехід екс-гравця Шахтаря

24-річний Спінеллі є вихованцем аргентинського Тігре. В Італію він перебрався влітку 2018-го за 3,6 млн євро, але за Дженоа так і не дебютував. "Грифони" віддавали його в оренди в Кротоне, Хімнасію, Аргентінос Хуніорс та Копер.

Раніше окремі українські ЗМІ повідомляли про інтерес від Шахтаря до Клаудіо Спінеллі та навіть підписаний із ним контракт.

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