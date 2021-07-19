У разі успішного підсумку протистояння з фінським КуПСом, команда Юрія Максимова зустрінеться з переможцем пари Астана (Казахстан) – Аріс (Греція). Перший матч Ворскла провела б вдома.

Колос дізнався суперника у Лізі конференцій 2021/22

Ворскла і Колос виступають в Основному Шляху. Обидва українські клуби отримали статус несіяних під час жеребкування.

Поєдинки третього раунду кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 5 та 12 серпня.

Переможці пар пройдуть у раунд плей-офф. На цій стадії до них долучаться такі клуби з топ-чемпіонатів, як Тоттенхем, Рома, Уніон Берлін та Ренн. Фінал турніру прийме Націонал Арена в албанській Тирані.

Результати жеребкування 3 раунду кваліфікації ЛК 2021/22: Ворскла і Колос проти старих знайомих – не найгірші варіанти