Ліга Європи 2021/22 – результати жеребкування третього кваліфікаційного раунду
Сьогодні, 19 липня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи 2021/22. Посилання на онлайн-трансляцію та усі результати – в цій новині на "Футбол 24".
Результати жеребкування 3 раунду кваліфікації Ліги Європи 2021/22:
*важливо: у 3-му раунді ЛЄ гратимуть команди, які програють(!) свій двобій у 2-му раунді кваліфікації ЛЧ
Динамо Загреб (CRO)/Омонія(CYP) – Легія (POL)/Флора (EST)
Мура (SVN)/Лудогорець (BUL) – Ференцварош (HUN)/Жальгіріс (LTU)
Кайрат (KAZ)/Црвена Звезда (SRB) – Алашкерт (ARM)/Шериф (MDA)
Лінкольн Ред Імпс (GIB)/ЧФР Клуж (ROU) – Слован (SVK)/Янг Бойз (SUI)
Олімпіакос (GRE)/Нефтчі (AZE) – Мальме (SWE)/ХІК (FIN)
Яблонець(CZE) – Селтік (SCO)/Мітьюлланд (DEN)
ПСВ (NED)/Галатасарай (TUR) – Сент-Джонстон(SCO)
Рапід (AUT)/Спарта (CZE) – Анортосіс(CYP)
Результати жеребкування 3 раунду кваліфікації ЛЧ 2021/22: Шахтарю пощастило – як це було
Нинішній розіграш другого за рангом клубного турніру Європи стане уже 51-м за всю історію. Це буде 13-й сезон, відколи Ліга Європи замінила Кубок УЄФА. Через появу Ліги конференцій відбулося чимало змін. Кількість учасників групового етапу ЛЄ було скорочено з 48 до 32 команд. Саме тому кваліфікація тепер складається з двох раундів: третього і раунду плей-офф. Матчі першого відбірного етапу (3-го раунду) відбудуться 5 та 12 серпня.
Варто зазначити, що сьогодні не визначилися остаточні пари, адже учасниками стануть десять команд, що вилетять зі Шляху чемпіонів Ліги чемпіонів у другому відбірковому раунді. Це ж стосується трьох команд, які вилетять з Основного шляху Ліги чемпіонів у другому відбірковому раунді. Наразі відомі лише три команди, які точно зіграють у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи – це Яблонець, Сент-Джонстон та Анортосіс. Зауважимо, що Україна не представлена на цьому етапі турніру. Цьогоріч від УПЛ в Лігу Європи вийшла лише луганська Зоря, яка свою боротьбу почне вже з раунду плей-офф.
Для Шляху чемпіонів посів не передбачений. Проводиться сліпе жеребкування. Команди, кулі з назвами яких витягнули в парах першими, проводять перший матч вдома. Клуби, які безпосередньо вийшли в третій відбірковий раунд Основного шляху, будли сіяними і зіграють проти тих, що вилетять з Ліги чемпіонів на Шляху представників ліг після другого відбіркового раунду. Процедуру жеребкування можна дивитися наживо на офіційному сайті УЄФА. Окрім того, трансляція була доступна на YouTube-каналі організації.
Усі учасники жеребкування 3-го раунду кваліфікації ЛЄ:
Шлях чемпіонів
Кайрат (KAZ)/Црвена Звезда (SRB)
Мальме (SWE)/ГІК (FIN)
Алашкерт (ARM)/Шериф (MDA)
Ференцварош (HUN)/Жальгіріс (LTU)
Динамо Загреб (CRO)/Омонія (CYP)
Олімпіакос (GRE)/Нефтчі (AZE)
Слован (SVK)/Янг Бойз (SUI)
Мура (SVN)/Лудогорець (BUL)
Легія (POL)/Флора (EST)
Лінкольн Ред Імпс (GIB)/ЧФР Клуж (ROU)
Основний шлях
сіяні:
Яблонець(CZE)
Сент-Джонстон(SCO)
Анортосіс(CYP)
несіяні:
Селтік (SCO)/Мітьюлланд (DEN)
Рапід (AUT)/Спарта (CZE)
ПСВ (NED)/Галатасарай (TUR)