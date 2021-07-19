Сьогодні, 19 липня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи 2021/22. Посилання на онлайн-трансляцію та усі результати – в цій новині на "Футбол 24".

Результати жеребкування 3 раунду кваліфікації Ліги Європи 2021/22:

*важливо: у 3-му раунді ЛЄ гратимуть команди, які програють(!) свій двобій у 2-му раунді кваліфікації ЛЧ

Динамо Загреб (CRO)/Омонія(CYP) – Легія (POL)/Флора (EST)﻿

Мура (SVN)/Лудогорець (BUL) – Ференцварош (HUN)/Жальгіріс (LTU)

Кайрат (KAZ)/Црвена Звезда (SRB) – Алашкерт (ARM)/Шериф (MDA)﻿

Лінкольн Ред Імпс (GIB)/ЧФР Клуж (ROU) – Слован (SVK)/Янг Бойз (SUI)

Олімпіакос (GRE)/Нефтчі (AZE) – Мальме (SWE)/ХІК (FIN)

Яблонець(CZE) – Селтік (SCO)/Мітьюлланд (DEN)

ПСВ (NED)/Галатасарай (TUR) – Сент-Джонстон(SCO)

Рапід (AUT)/Спарта (CZE) – Анортосіс(CYP)

Результати жеребкування 3 раунду кваліфікації ЛЧ 2021/22: Шахтарю пощастило – як це було

Нинішній розіграш другого за рангом клубного турніру Європи стане уже 51-м за всю історію. Це буде 13-й сезон, відколи Ліга Європи замінила Кубок УЄФА. Через появу Ліги конференцій відбулося чимало змін. Кількість учасників групового етапу ЛЄ було скорочено з 48 до 32 команд. Саме тому кваліфікація тепер складається з двох раундів: третього і раунду плей-офф. Матчі першого відбірного етапу (3-го раунду) відбудуться 5 та 12 серпня.

Варто зазначити, що сьогодні не визначилися остаточні пари, адже учасниками стануть десять команд, що вилетять зі Шляху чемпіонів Ліги чемпіонів у другому відбірковому раунді. Це ж стосується трьох команд, які вилетять з Основного шляху Ліги чемпіонів у другому відбірковому раунді. Наразі відомі лише три команди, які точно зіграють у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи – це Яблонець, Сент-Джонстон та Анортосіс. Зауважимо, що Україна не представлена на цьому етапі турніру. Цьогоріч від УПЛ в Лігу Європи вийшла лише луганська Зоря, яка свою боротьбу почне вже з раунду плей-офф.

Для Шляху чемпіонів посів не передбачений. Проводиться сліпе жеребкування. Команди, кулі з назвами яких витягнули в парах першими, проводять перший матч вдома. Клуби, які безпосередньо вийшли в третій відбірковий раунд Основного шляху, будли сіяними і зіграють проти тих, що вилетять з Ліги чемпіонів на Шляху представників ліг після другого відбіркового раунду. Процедуру жеребкування можна дивитися наживо на офіційному сайті УЄФА. Окрім того, трансляція була доступна на YouTube-каналі організації.

Усі учасники жеребкування 3-го раунду кваліфікації ЛЄ:

Шлях чемпіонів

Кайрат (KAZ)/Црвена Звезда (SRB)﻿

Мальме (SWE)/ГІК (FIN)

Алашкерт (ARM)/Шериф (MDA)﻿

Ференцварош (HUN)/Жальгіріс (LTU)

Динамо Загреб (CRO)/Омонія (CYP)

Олімпіакос (GRE)/Нефтчі (AZE)

Слован (SVK)/Янг Бойз (SUI)

Мура (SVN)/Лудогорець (BUL)

Легія (POL)/Флора (EST)﻿

Лінкольн Ред Імпс (GIB)/ЧФР Клуж (ROU)

Основний шлях

сіяні:

Яблонець(CZE)

Сент-Джонстон(SCO)

Анортосіс(CYP)

несіяні:

Селтік (SCO)/Мітьюлланд (DEN)

Рапід (AUT)/Спарта (CZE)

ПСВ (NED)/Галатасарай (TUR)