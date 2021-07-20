Главные новости 19 июля: Шахтер представил новичков и получил соперника в ЛЧ, Динамо подписывает очередного форварда
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 19 июля.
Жеребьевка еврокубков
Шахтер узнал соперника в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов. "Горняки" сыграют с бельгийским Генком. Трамплин для Малиновского, колыбель Куртуа и "новый Крауч" из Африки – коротко об оппоненте Шахтера. Жеребьевка ЛЧ не разочаровала.
Колос узнал первого соперника в Лиге конференций 2021/22, а Ворскла получила пока что только потенциальных оппонентов в 3-м раунде отбора. Три транслятора соревнуются за право показывать матчи полтавчан. В квалификации Лиги Европы также сформированы пары третьего раунда.
Украина
Шахтер презентовал звездных новичков команды. Рух договорился с Ареной Львов о проведении домашних матчей УПЛ. СК Днепр-1 снова усилился хорватом. Львов показал новый логотип с символами города и историческими элементами, а также стал жертвой вспышки коронавируса.
Динамо отправится на третий сбор – киевляне подтвердили двух соперников из топ-чемпионатов. Динамо близко к трансферу еще одного форварда – он должен был заменить Яремчука и отказал россиянам. Александрия объявила о подписании форварда из Серии А, которого хотел Шахтер.
Европа
Милан официально договорился с Реалом о трансфере Диаса. Барселона отказалась от обмена Гризманна на Сауля. Бавария нашла усиление в Барселоне и выбирает из трех кандидатов. Арсенал усилился хавбеком Андерлехта.