Дніпряни все ж змогли домовитись про ще одну оренду хорватського нападника.

Маріо Чуже, контракт якого належить Динамо Загреб, знову виступатиме за "спортклубівців", інформує офіційний сайт клубу. Орендна угода розрахована на один рік.

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22-річний форвард вже захищав кольори дніпрян у другій половині кампанії 2020/21. У 13-ти матчах Маріо записав до свого активу 7 голів та 2 результативні передачі, ставши найкращим снайпером команди за підсумками сезону.

До слова, Чуже знову матиме змогу одягти футболку СК Дніпро-1 вже 26 липня – підопічні Йовічевіча стартують в УПЛ поєдинком проти Ворскли.

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