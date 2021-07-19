Мілан переконав керівництво Реала знову відпустити Браїма Діаса, повідомляє офіційний сайт "вершкових".

Лунін був капітаном Реала у товариському матчі

Іспанець найближчі два сезони проведе в італійському клубі на правах оренди. За інформацією ЗМІ, Мілан наполягав на пункті про право викупу, але мадридці відмовились.

Минулий сезон Браїм також провів у таборі "россонері", де зіграв у 27 поєдинках Серії А та відзначився 4-ма голами і трьома результативними передачами.

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