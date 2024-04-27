"Ми почекаємо і побачимо. Травма Віталія виглядає не дуже добре в тому сенсі, що відновлення не буде швидке. Ми ще не маємо повної картини пошкодження.

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Миколенко у доброму гуморі. Він намагався грати далі, чесно кажучи, але не зміг, і виявилося, що ушкодження трохи гірше, ніж ми сподівалися", – цитує Шона Дайча офіційний сайт "ірисок".

Нагадаємо, Віталій Миколенко отримав травму у матчі 29-го туру проти Ліверпуля. У поточному сезоні український захисник відіграв за Евертон у 34 іграх, забивши два голи.

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