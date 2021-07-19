У понеділок, 19 липня, відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду нового єврокубкового турніру. Свого опонента дізнався і ковалівський Колос.

Жеребкування третього раунду прем'єрного розіграшу Ліги конференцій стартувало о 15:00 за Києвом. Україну на цьому етапі можуть представляти одразу дві команди – Ворскла та Колос. Обидва колективи потрапили до числа несіяних команд.

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За підсумками жеребкування команда Руслана Костишина зіграє з переможцем пари ФКСБ (Румунія) – Шахтар Караганда (Казахстан).

Зауважимо, на цій стадії турніру будуть дві сітки – Шлях чемпіонів та Основний шлях. Ковалівці гратимуть в Основному шляху. До слова, поєдинки третього раунду Ліги конференцій відбудуться 5 та 12 серпня.

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