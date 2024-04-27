Павелко і Шевченко / фото: В. Раснер

Україна

УАФ розпочала перевірку щодо можливої здачі матчу Першої ліги – у справі замішаний клуб Ярославського.

УАФ вирішила відкликати місце України у виконавчому комітеті УЄФА – все, аби позбавити Павелка і Ко впливу.

Світ

Лестер став першим новачком АПЛ наступного сезону – колишньому чемпіону навіть не довелося виходити на поле.

Реал напіврезервом переміг Сосьєдад – Луніна приберегли на півфінал ЛЧ, турецький вундеркінд перевершив Джуда.

Ліверпуль узгодив деталі контракту з новим тренером.

Українці за кордоном

Лунін був за крок від іншого клубу в Іспанії – Реал переплатив утричі, щоб перехопити кіпера.

Гравець збірної України спровокував величезний скандал у Європі – суперник звинуватив його у расизмі і погрожує судом.

Мудрик може піти з Челсі в оренду – ЗМІ шокував двома топ-претендентами з українським слідом.