Головні новини 26 квітня: Шевченко позбавляє Павелка впливу, новий тренер Ліверпуля, Мудрика "відправляють" в оренду
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 26 квітня.
Україна
УАФ розпочала перевірку щодо можливої здачі матчу Першої ліги – у справі замішаний клуб Ярославського.
УАФ вирішила відкликати місце України у виконавчому комітеті УЄФА – все, аби позбавити Павелка і Ко впливу.
Світ
Лестер став першим новачком АПЛ наступного сезону – колишньому чемпіону навіть не довелося виходити на поле.
Реал напіврезервом переміг Сосьєдад – Луніна приберегли на півфінал ЛЧ, турецький вундеркінд перевершив Джуда.
Ліверпуль узгодив деталі контракту з новим тренером.
Українці за кордоном
Лунін був за крок від іншого клубу в Іспанії – Реал переплатив утричі, щоб перехопити кіпера.
Гравець збірної України спровокував величезний скандал у Європі – суперник звинуватив його у расизмі і погрожує судом.
Мудрик може піти з Челсі в оренду – ЗМІ шокував двома топ-претендентами з українським слідом.