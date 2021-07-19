Рух домашні матчі сезону 2021/22 в українській Прем'єр-лізі проводитиме на Арені Львів, повідомляє офіційний сайт львівського клубу.

Рух не зможе проводити свої домашні матчі на стадіоні Динамо, – ЗМІ

За кожен матч на головному стадіоні міста Лева Рух платитиме 210 тисяч грн. Посередниками у складних переговорах між сторонами виступили міністр спорту Вадим Гутцайт, голова ЛОДА Максим Козицький, міський голова Львова Андрій Садовий, секретар львівської міськради Маркіян Лопачак, голова Львівської асоціації футболу Олександр Шевченко, а також депутати львівської міської та обласної рад.

Нагадаємо, 16-го липня УАФ заборонила Руху проводити домашні матчі на тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича, який львів'яни намагались заявити на домашні матчі, після пониження стадіону Україна з 3-ї категорії. Сьогодні зранку львівський клуб оголосив, що отримав дозвіл від керівництва Динамо використовувати стадіон ім. В. Лобановського як домашню арену для матчів УПЛ. Проте комітет зі стадіонів УАФ також не дозволив використовувати цю арену через географічну прописку Руха, який, згідно з регламентом, не може проводити домашні матчі так далеко від свого місця реєстрації.

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