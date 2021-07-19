Київське Динамо продовжує підготовку до початку наступного сезону та проведе додатковий контрольний поєдинок.

"Біло-сині" вилетять 21 липня до Австрії, де проведуть чергові міні-збори, повідомляє офіційний сайт Динамо.

Динамо проведе додаткові спаринги з Бешикташем і Фенербахче, – ЗМІ

У рамках збору кияни проведуть два спаринги: проти Уніон Берліна (23 липня, початок о 18:00) та Вільяреала (26 липня, початок о 17:30). Додамо, що у ЗМІ з'явилась інформація про можливі спаринги з Інтером, Бешикташем та Фенербахче у серпні.

На других зборах кияни вже провели контрольні матчі зі Серветтом (1:1), Сьйоном (2:0), Евіаном (3:0), Ніццою (1:2) та Етуалем (2:0). Попереду на підопічних Луческу ще чекає протистояння з Атлетіком (20 липня).

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