Загальна інформація

Дата заснування: 1988 рік

Титули та досягнення: чемпіон Бельгії (4 рази), володар Кубка Бельгії (5 разів), переможець Суперкубка Бельгії (2 рази).

Найвище досягнення у єврокубках: Ліга Європи, 1/4 фіналу (2016/17).

Прізвиська: "смурфи", "шахтарі", "біло-блакитні"

Домашній стадіон: Люмінус Арена (вміщує 21 тисячу глядачів на матчах єврокубків)

Головний тренер: Джон ван ден Бром (Нідерланди)

Капітан: Браян Хейден

Генк – колиска для низки зіркових футболістів. Найіменитіші вихованці клубу: Кевін де Брюйне, Тібо Куртуа, Крістіан Бентеке, Тімоті Кастань. Генк також допоміг розкритися і прокласти шлях в топ-чемпіонати багатьом іноземцям. Як приклад – Руслан Маліновський. Він за три з половиною роки в клубі оформив 30 голів + 32 асисти, доріс до рівня Серії А і перетворився в лідера збірної України. І це з врахуванням важкої травми.

З Маліновським пов'язаний останній великий успіх Генка. У сезоні 2018/19 команда стала чемпіоном Бельгії. Після цього "смурфи" розпродали всіх лідерів. Окрім Руслана, клуб покинули Леандро Троссар, Сардер Берге та Мбвана Саматта. Ці трансфери в АПЛ поповнили казну Генка на понад 50 мільйонів євро. Наступного сезону результати очікувано просіли, але вже за рік Генк повернувся до боротьби за чемпіонство.

"Шахтарі" на фініші Ліги Жупіле мали однакову кількість очок з Брюгге, але титул не отримали. За регламентом ліги чемпіоном став Брюгге, адже здобув більше очок в регулярній першості. Генк завершив перший етап лише четвертим, потім шикарно провів чемпіонський плей-офф (16 пунктів з 18), однак супернику вистачило запасу. Набравши навесні прекрасну форму, Генк все ж не залишився без трофея. У фіналі Кубка Бельгії команда переграла Стандард.

Очолює Генк нідерландський фахівець Джон ван ден Бром, який майже всю ігрову кар'єру провів на батьківщині, пограв за Аякс і вийшов у кількох матчах за національну збірну. У ролі тренера ван ден Бром також орієнтувався на внутрішній чемпіонат: Ден Гааг, Вітесс, АЗ, Утрехт. До приїзду в Генк він лише раз працював за кордоном, тренуючи Андерлехт.

Ван ден Бром прийняв команду в листопаді минулого року. Він замінив Єсса Торупа, який попросився в Копенгаген. Спершу були спроби гри з трьома захисниками, однак потім Генк перейшов на схему 4-2-3-1. Саме з нею пов'язаний успішний весняний спурт. Ван ден Бром не є прихильником ротації. Коли пішли вдалі результати, він майже не змінював склад і довіряв одним і тим же виконавцям.

Склад у Генка цікавий. Головна зірка – Пол Онуачу. Нігерійський форвард в минулому чемпіонаті настріляв 33 голи у 38 матчах – фантастичний показник. Онуачу за схожу антропометрію і стиль гри називають "темношкірим Краучем". За ним полює Арсенал, а Генк оцінює свого лідера у понад 20 мільйонів євро. Допомагають Полу з флангів небезпечні Тео Бонгонда та Дзюня Іто.

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Оборона команди складається з латиноамериканців. У центрі колумбійська пара Джон Лукумі - Карлос Куеста. Вони далеко не виглядають зразком надійності. Генк може багато пропускати, може дарувати голи. Справа – їхній земляк Даніель Муньйос. Він виділяється гострими підключеннями в атаку. А ще є мексиканець Артеага, еквадорець Пресіадо та американець Маккензі. Їх всіх Генк знайшов за океаном.

Капітан команди Браян Хейден входить у топ-5 найдорожчих гравців. У нього немає зіркового статусу, він навіть не дебютував за збірну Бельгії, але у свої 24 роки провів вже 170 матчів за Генк. Хейден – вихованець клубу. Він став капітаном у лютому цього року, коли досвідчений голкіпер Вуковіч втратив місце в старті. Браян грає в центрі поля та керує діями команди.

У Джона ван ден Брома є проблеми з підготовкою до нового сезону. На вихідних Генк програв Брюгге в Суперкубку Бельгії. Тренер не міг розраховувати на багатьох виконавців. Лінія оборони була відсутня через участь у Копа Амеріка. Основні центрхави Грошовскі та Торстведт не набрали форму. Тому наставнику довелося відразу ж кидати в бій новачків. Ще й Онуачу отримав пошкодження.

Генк провів скромну трансферну кампанію. Після зимового продажу Йоакіма Меле в Аталанту влітку клуб нікого з важливих гравців не відпустив. А підписав лише кількох молодих футболістів на перспективу (Ндаїшіміє, Садік, Ейтінг). Transfermarkt оцінює склад Генка в 135 мільйонів євро. Що не набагато менше за склад Шахтаря – 180 млн.

Букмекери називають Шахтар фаворитом на вихід у наступний раунд. Протистояння розпочнеться в Бельгії, і на перемогу у першому матчі фахівці дають рівні коефіцієнти. Чемпіонати України та Бельгії стартують одночасно. В обох команд до зустрічі в Лізі чемпіонів ще два офіційні матчі. Шахтар розімнеться на Інгульці та Львові, а Генк зустрінеться зі Стандардом і Остенде.

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