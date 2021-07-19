Львівський клуб не лише підписує нових гравців у міжсезоння, а й працює над ребрендингом.

Львів на своєму офіційному сайті оголосив про те, що змінює емблему. Було оновлено її дизайн, але головні атрибути (кольори, зображення лева та символ команди міста) залишились.

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Синій і золотий кольори нагадують про Україну та Львів, червоний відтінок – колір "містян". Лев на логотипі складається з цегли і бруківки, як і Львів, корона "царя звірів" – символ Данила Галицького, атрибут історичного надбання.

До слова, команда Анатолія Безсмертного захистити честь нової емблеми зможе вже 23 липня у стартовому матчі УПЛ проти Маріуполя.

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