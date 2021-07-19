Шахтар дізнався суперника у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів
У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Віце-чемпіон України – донецький Шахтар – отримав прийнятного суперника.
Команда Роберто Де Дзербі зустрінеться з бельгійським Генком. Перший матч Шахтар проведе в гостях.
Генк посів друге місце у Лізі Жупіле за підсумками сезону 2020/21. Склад команди оцінюється у 134 млн євро, за інформацією Transfermarkt. Найдорожчий гравець – сенсаційний бомбардир Пол Онуачу з трансферною вартістю у 20 мільйонів.
Результати жеребкування 3 раунду кваліфікації ЛЧ 2021/22: Шахтарю пощастило – як це було
Шахтар стартує у Шляху представників ліг. Під час жеребу "гірники" були серед сіяних клубів.
Переможці пар пройдуть в раунд плей-офф Ліги чемпіонів (жеребкування заплановане на 2 серпня). Команди, що вилетять зі Шляху представників ліг, потраплять до групового етапу Ліги Європи. Переможені команди зі Шляху чемпіонів виходять у плей-офф кваліфікації ЛЄ.
Нагадаємо, що УЄФА скасував правило виїзного гола. Це означає, що потенційна рівність за 180 хвилин регламентованого часу переведе протистояння в овертайм. Якщо ж додатковий час не визначить сильнішого, командам доведеться пробивати пенальті.
Матчі 3-го кваліфікаційного раунду відбудуться 3/4 і 10 серпня.
Нагадаємо, що у сезоні 2020/21 донецький Шахтар отримав пряму путівку до групового етапу ЛЧ у статусі чемпіона Україна. Тоді ще команда Каштру посіла третє місце у квартеті з Реалом, Борусією М та міланським Інтером.