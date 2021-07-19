Команда Роберто Де Дзербі зустрінеться з бельгійським Генком. Перший матч Шахтар проведе в гостях.

Генк посів друге місце у Лізі Жупіле за підсумками сезону 2020/21. Склад команди оцінюється у 134 млн євро, за інформацією Transfermarkt. Найдорожчий гравець – сенсаційний бомбардир Пол Онуачу з трансферною вартістю у 20 мільйонів.

Результати жеребкування 3 раунду кваліфікації ЛЧ 2021/22: Шахтарю пощастило – як це було

Шахтар стартує у Шляху представників ліг. Під час жеребу "гірники" були серед сіяних клубів.

Переможці пар пройдуть в раунд плей-офф Ліги чемпіонів (жеребкування заплановане на 2 серпня). Команди, що вилетять зі Шляху представників ліг, потраплять до групового етапу Ліги Європи. Переможені команди зі Шляху чемпіонів виходять у плей-офф кваліфікації ЛЄ.

Нагадаємо, що УЄФА скасував правило виїзного гола. Це означає, що потенційна рівність за 180 хвилин регламентованого часу переведе протистояння в овертайм. Якщо ж додатковий час не визначить сильнішого, командам доведеться пробивати пенальті.

Матчі 3-го кваліфікаційного раунду відбудуться 3/4 і 10 серпня.

Нагадаємо, що у сезоні 2020/21 донецький Шахтар отримав пряму путівку до групового етапу ЛЧ у статусі чемпіона Україна. Тоді ще команда Каштру посіла третє місце у квартеті з Реалом, Борусією М та міланським Інтером.