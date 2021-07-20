Динамо запросило легіонера, який мав замінити Яремчука та відмовив росіянам – деталі потенційного трансферу киян
Журналіст Ігор Бурбас поділився інсайдом щодо потенційного новачка Динамо Еріка Раміреса.
"Рамірес обійдеться у 1,75 млн. Конкуренцію Динамо виграло у Гента, де форварда бачили заміною Яремчуку.
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У Рубін венесуельця не взяли нібито через провалений медогляд. Хоча є інша версія. Що гравець відмовився віддавати половину офіційної місячної зарплати – там це звична практика", – написав Бурбас у Twitter.
22-річний венесуелець є гравцем словацького клубу Дунайска Стреда. За інформацією ЗМІ, вже 20 липня Рамірес пройде медогляд у київському клубі.
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