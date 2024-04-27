"Перш за все, хотів би подякувати нашим захисникам і захисницям за те, що вони дають нам можливість виходити на поле і дарувати такі необхідні емоції, яких нам зараз не вистачає. У країні триває війна, вони боронять наші землі і роблять усе можливе для того, щоб наш футбол не зник. Тому ще раз їм уклін та подяка. Ми зі свого боку будемо їм допомагати всім, чим тільки зможемо.

СК Дніпро-1 – Динамо – 1:2 – відео голів та огляд матчу з вилученням та переможним асистом Супряги

Ми налаштовувалися на складний матч, розуміли, як грає наш суперник, говорили хлопцям, що доведеться виконувати багато бігової роботи, що багато доведеться терпіти, що маємо виконувати установку на гру, а також що ми маємо робити, щоб знайти свої моменти в атаці.

На жаль, пропустили необов’язковий гол, можна сказати, що подарували його супернику. Наші центральні захисники не мають права грати таким чином та дозволяти забивати супернику в таких ситуаціях. Але я дякую всій команді, що вона зібралась, проявила характер, в кінцівці дотиснула суперника та вирвала перемогу.

Різні тайми від Динамо? Ми грали проти суперника, який теж готувався, вивчав, як ми граємо, як будуємо свою гру. У перерві довелося внести певні корективи, щоб знайти свої моменти та використати їх. У нас і в першому таймі були моменти – приміром, зі стандартних положень, і ми могли забивати. Але в перерві матчу зробили певні зауваження, і футболісти в другому таймі їх виконали. Також у футболі треба терпіти до кінця та грати до фінального свистка.

Вилучення Тимчика та непризначений пенальті після падіння Бражка? Як я бачив епізод зі своєї сторони, суперник тримав Бражка та борцівським прийомом його перекинув на поле. Наші гравці теж бачили цей момент. Я не схвалюю рішення, коли грають не до кінця, і неправильно було вибивати м'яча за поле. Суддя вказав дограти до кінця, і ми були не готові до тієї ситуації. Вилучення ми "привезли" самі собі.

Можна дивитися, був пенальті чи не був, було вилучення чи не було. Так, Тимчик тягнувся за гравцем, не стрибав ззаду – мені так здалося. Була червона картка, але ми продовжували терпіти й розуміли, що якщо будемо психологічно стійкими, то в нас ще буде момент, щоб забити. Так і вийшло", – цитує Шовковського офіційний сайт Динамо.

Динамо вирвало перемогу над СК Дніпро-1 завдяки джокерам Шовковського – драматичний матч з вилученням і асистом Супряги