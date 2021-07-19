Журналіст Ігор Бурбас повідомив про жахливі новини зі стану Львова перед початком сезону УПЛ.

Попри те, що епідемситуація в Україні тримається на низькому рівні, ПФК Львів страждає від коронавірусу, повідомляє Ігор Бурбас у своєму твіттері.

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Одразу 15 представників клубу (11 футболістів та 4 тренери) здали позитивні тести на COVID-19. Окрім цього, ще п'ятеро гравців мають високу температуру. Цікаво, що саме Львів зіграє у матчі-відкритті проти Маріуполя вже 23 липня, початок о 19:30.

До слова, за підсумками минулого сезону львів'яни посіли 8 позицію в УПЛ, набравши 29 очок.

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