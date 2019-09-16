Головні новини футболу 15 вересня: Динамо зганьбилося на Олімпійському, Яремчук продовжує забивати

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 15 вересня.

Україна

Динамо вдома програло Десні: Михайличенко доводить до історичного фіаско, в якому екс-динамівець як кат – в Києві уже мінус 13. Героєм матчу став Калітвінцев – на його рахунку гол та асист, а Філіппов поставив ефектну сенсаційну крапку в зустрічі.

Наставник Динамо знайшов у грі певний позитив, а головний тренер Десни сподівається, що він не відправив Михайличенка у відставку. У пресі з'явилися чутки, що київський клуб може запросити екс-тренера Карпат, який працює в Росії.

В інших поєдинках 7-го туру УПЛ Олімпік розписав виїзну нічию з Маріуполем у дебютному матчі під керівництвом Вісенте Гомеса, а Колос здобув мінімальну перемогу над Львовом – Мазяр стартував на чолі "містян" з поразки.

Європа

Яскравий ігровий день подарувала Серія А. Паулу Фонсека здобув першу перемогу на чолі Роми, а Мхітарян забив дебютний гол за "вовків". Мілан вистраждав 3 очки – м'яч Пйонтека та два брутальні вилучення в матчі з Вероною. Болонья оформила фантастичний камбек після промови Міхайловіча, який лікується від лейкемії.

В Іспанії Севілья очолила чемпіонат після перемоги над Алавесом. Недавній суперник Зорі Еспаньйол здобув першу вікторію в Прімері, а Андрій Лунін з лави запасних спостерігав, як його Вальядолід відпустив виграшний результат проти Осасуни.

В АПЛ був день несподіванок. Вкотре розчарував Арсенал, який безвольно втратив перемогу та дозволив слабкому Уотфорду відібрати очки. Евертон також неприємно здивував, поступившись Борнмуту.

У Франції варто відзначити ефектний поєдинок Монако та Марселя, а якому провансальці перестріляли опонента, а в Німеччині непритаманною результативністю порадував колишній клуб Коноплянки.

Наші за кордоном

Роман Яремчук голом допоміг Генту розгромити Мехелен. Це вже 12-й забитий м'яч за клуб та збірну України в новому сезоні. Екс-форвард збірної Євген Селезньов оформив асист у Туреччині. Роман Зозуля не врятував Альбасете від жахливої домашньої поразки.

Гол Руслана Маліновського увійшов у топ-10 найкращих пострілів відбору до Євро-2020. Український хавбек у третьому турі Серії А не вийшов на поле, але Аталанта вирвала перемогу над Дженоа на 90+5 – VAR і супергол Сапати.