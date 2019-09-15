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Динамо може запросити Кононова, – російські ЗМІ

15 вересня 23:55 547 Читать на русском
Динамо може запросити Кононова, – російські ЗМІ
Олег Кононов / ФК Спартак

Колишній головний тренер Карпат Олег Кононов, який нині очолює московський Спартак, може стати наставником київського Динамо. У столиці України стежать за ситуацією фахівця в Москві.

Київське Динамо не перемагає у 6 матчах поспіль і, схоже, невдовзі знову може змінити тренера. Як повідомляє Спорт Экспресс, "біло-сині" стежать за ситуацією Олега Кононова у московському Спартаку.

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"Почесний громадянин Львова" не демонструє стабільних результатів (зокрема, у 9 турі РПЛ команда вдома програла Уралу (1:2)), більше того, "червоно-білі" не змогли пробитись у груповий етап Ліги Європи, поступившись Бразі. У чемпіонаті Спартак перебуває на 6 позиції, відстаючи від лідерів Зеніта та Краснодара на 6 очок.

Нагадаємо, з 2008 по 2011 роки Олег Кононов очолював львівські Карпати і вперше в історії вивів "зелено-білих" у груповий етап Ліги Європи.

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