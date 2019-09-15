Зозуля не врятував Альбасете від жахливої домашньої поразки

Альбасете продовжив непереконливі виступи у новому сезоні розгромною поразкою від Тенеріфе (0:4) у 5-му турі Сегунди.

Іспанія, Сегунда, 5-й тур

Альбасете – Тенеріфе – 0:4

Голи: Бермехо, 1, Мазань, 13, М'єрес, 72, Гомес, 90

Вже у дебютні 13 хвилин гри команда Романа Зозулі, який вийшов на поле у стартовому складі, двічі виймала м'яча із сітки власних воріт. Альбасете пропустив настільки швидко, що деякі уболівальники навіть не встигли зайняти свої місця на Карлос Бельмонте. Провал на лівому фланзі захисту "механічного сиру" призвів до класного прострілу Мальбашіча на Бермехо, якому залишалось влучити у порожній кут.

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Безлад в оборонних редутах команди Луїса Раміса продовжився під час стандарту. Борха передачею з кутового прапорця знайшов на лінії карного ніким не прикритого Мазаня, а той злету розкішно влупив у ближню "шістку". Після цього Зозуля та Ко вже не зуміли піднятись, пропустивши ще двічі в кінці другого тайму. Спочатку М'єрес "розстріляв" Томеу Надаля впритул, а згодом Гомес більярдним ударом закотив від дальньої стійки.

Роман Зозуля провалив поєдинок, як і решта його партнерів. Українець жодного разу не пробив по воротах та продемонстрував лише 60% точності передач.

Зазнавши третьої поразки у п'яти матчах, Альбасете (12 місце) поступається лідеру першості Кадісу вже 9-ма очками.