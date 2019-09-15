Севілья здолала Алавес та очолила чемпіонат, Феррейра допоміг Еспаньйолу переграти Ейбар: 4-й тур Прімери, матчі неділі

Відбулись чергові матчі 4-го туру іспанської Прімери.

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Чемпіонат Іспанії 2019/2020, 4-й тур

Ейбар – Еспаньйол – 1:2

Голи: Раміс, 58 – Феррейра, 77, Гранеро, 79

Вилучення: Налдо, 90+2 (Еспаньйол)

Алавес – Севілья – 0:1

Голи: Хордан, 37

Сельта – Гранада – початок матчу о 17:00

Вальядолід – Осасуна – початок матчу о 19:30

Бетіс – Хетафе – початок матчу о 22:00

У першому матчі неділі чемпіонату Іспанії Ейбар приймав Еспаньйол. Команди не потішили вболівальників небезпечними моментами у першому таймі, про що, зокрема, свідчила статистика ударів у площину воріт – 0:0. У другій половині перший влучний постріл від господарів став гольовим! Орельяна класно навісив зі штрафного, а Раміс головою переправив м'яч у ворота – 1:0. Втім, гості зуміли відігратись завдяки голу екс-гірника Факундо Феррейри на 76-й, а за три хвилини Гранеро, який вийшов на заміну того ж таки Феррейри, вивів Еспаньйол уперед! У підсумку битву аутсайдерів виграли гості й покинули зону вильоту, натомість Ейбар опустився на 19-е місце.

Чічаріто став гравцем Севільї

Севілья завітала у гості до Алавеса. У випадку перемоги нервіонці могли одноосібно очолити турнірну таблицю Прімери. У першій половині гостям не дуже вдавалось розкривати оборону Алавеса. Але на 37-й хвилині Севілья заробила право на штрафний удар неподалік штрафного майданчика, який точним ударом у дев'ятку реалізував Хордан! Голкіпер навіть не ворухнувся.

У другому таймі небезпечних моментів було значно менше, аніж боротьби, порушень правил та жовтих карток (їх було показано аж 10). Втім, команда Хулена Лопетегі впевнено довела гру до кінця та їде додому з 3-а очками, а також першою сходинкою чемпіонату Іспанії!

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ