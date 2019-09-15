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Драматична втрата перемоги Арсеналом у відеоогляді матчу з Уотфордом – 2:2

21:59 157 Читать на русском
Драматична втрата перемоги Арсеналом у відеоогляді матчу з Уотфордом – 2:2
Арсенал – Уотфорд – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Арсенал не зумів обіграти Уотфорд в матчі 5-го туру АПЛ. Дивіться відео голів поєдинку на "Футбол 24".

54’ Том Клеверлі
80’ Роберто Перейра
 
П'єр-Емерік Обамеянг 22’
П'єр-Емерік Обамеянг 32’
22’ П'єр-Емерік Обамеянг
32’ П'єр-Емерік Обамеянг
54’ Том Клеверлі
80’ Роберто Перейра

Арсенал втратив чудову нагоду наздогнати Сіті та Ліверпуль, а Уотфорд, незважаючи на непоганий результат, залишився на дні турнірної таблиці.

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"Каноніри" вже за перші півгодини матчу здобули комфортну перевагу у два м'ячі. Однак по перерві команда Унаї Емері зіграла аж занадто прагматично, за й поплатилася. Спочатку Клеверлі скористався помилкою захисників Арсенала, а наприкінці матчу Перейра завдяки сумнівному пенальті відновив рівновагу.

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Відеоновини Уотфорд - Арсенал Арсенал Арсенал Англія Уотфорд Уотфорд
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