Драматична втрата перемоги Арсеналом у відеоогляді матчу з Уотфордом – 2:2

Арсенал не зумів обіграти Уотфорд в матчі 5-го туру АПЛ. Дивіться відео голів поєдинку на "Футбол 24".

Арсенал втратив чудову нагоду наздогнати Сіті та Ліверпуль, а Уотфорд, незважаючи на непоганий результат, залишився на дні турнірної таблиці.

Арсенал втратив перемогу над слабким Уотфордом, Евертон на виїзді поступився Борнмуту: 5-й тур АПЛ, матчі неділі

"Каноніри" вже за перші півгодини матчу здобули комфортну перевагу у два м'ячі. Однак по перерві команда Унаї Емері зіграла аж занадто прагматично, за й поплатилася. Спочатку Клеверлі скористався помилкою захисників Арсенала, а наприкінці матчу Перейра завдяки сумнівному пенальті відновив рівновагу.