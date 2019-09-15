Драматична втрата перемоги Арсеналом у відеоогляді матчу з Уотфордом – 2:2

Ліга чемпіонів — 23:03 4
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Шахтар – Манчестер Сіті: участь Тайсона у матчі Ліги чемпіонів під питанням
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Динамо – Десна: Михайличенко доводить до історичного фіаско, в якому екс-динамівець як кат – в Києві уже мінус 13Україна — 22:00 10609
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Михайличенко – про поразку Динамо від Десни: Ми організували багато контструктивних атакУкраїна — 20:48 5196
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Динамо – Десна – 1:2 – відео голів та огляд матчуУкраїна — 20:01 1419
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Динамо – Десна: онлайн-трансляція матчу УПЛ – як це булоУкраїна — 16:51 4232