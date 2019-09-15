Дебютний гол Мхітаряна у відеоогляді матчу Рома – Сассуоло – 4:2

Рома на власному полі обіграла Сассуоло в рамках 3-го туру Серії А. Дивіться відео голів поєдинку на "Футбол 24".

Рома під керівництвом Паулу Фонсеки здобула першу офіційну перемогу після двох нічиїх. Окрім того, для Генріха Мхітаряна поєдинок проти Сассуоло став дебютним в Серії А, і екс-гравець Арсенала відзначив цю подію забитим голом.

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Завдяки цій перемозі "вовки" набрали 5 очок та піднялися на 7-е місце в турнірній таблиці. У Сассуоло залишилося три пункти та 12-а позиція.