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Дебютний гол Мхітаряна у відеоогляді матчу Рома – Сассуоло – 4:2

22:25 422 Читать на русском
Дебютний гол Мхітаряна у відеоогляді матчу Рома – Сассуоло – 4:2
Рома – Сассуоло – 4:2 – відео голів та огляд матчу

Рома на власному полі обіграла Сассуоло в рамках 3-го туру Серії А. Дивіться відео голів поєдинку на "Футбол 24".

12’ Бріан Крістанте
20’ Едін Джеко
22’ Генріх Мхітарян
33’ Джастін Клюйверт
 
Доменіко Берарді 53’
Доменіко Берарді 72’
12’ Бріан Крістанте
20’ Едін Джеко
22’ Генріх Мхітарян
33’ Джастін Клюйверт
53’ Доменіко Берарді
72’ Доменіко Берарді

Рома під керівництвом Паулу Фонсеки здобула першу офіційну перемогу після двох нічиїх. Окрім того, для Генріха Мхітаряна поєдинок проти Сассуоло став дебютним в Серії А, і екс-гравець Арсенала відзначив цю подію забитим голом.

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Завдяки цій перемозі "вовки" набрали 5 очок та піднялися на 7-е місце в турнірній таблиці. У Сассуоло залишилося три пункти та 12-а позиція.

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Теги
Рома - Сассуоло Сассуоло Сассуоло Італія Відеоновини Генріх Мхітарян Генріх Мхітарян Рома Рома
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