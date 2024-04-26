Барселона націлилася на одіозну зірку Баварії
Німецький вінгер Лерой Сане знову може спробувати свої сили за кордоном.
Барселона хоче підписати Сане, повідомляє El Chiringuito. Кілька днів тому каталонці нібито вже контактували з Баварією щодо трансферу, який затвердили і Хаві, і керівництво.
Барселона офіційно підтвердила тренера на наступний сезон – клуб пояснив свій вибір
Сане регулярно вибиває в Мюнхені чудові цифри – у цьому сезоні 9 голів і 13 асистів. Однак має проблеми зі стабільністю та ігровою дисципліною.
Лероя часто критикують за погану самовіддачу. Зокрема, вінгер розгубив форму навесні 2024-го та отримав нові претензії від фанів і журналістів.
Сане прийшов у Баварію чотири роки тому з Манчестер Сіті. Його контракт з мюнхенським клубом розрахований ще на сезон – до літа 2025-го.