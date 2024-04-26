Німецький вінгер Лерой Сане знову може спробувати свої сили за кордоном.

Барселона хоче підписати Сане, повідомляє El Chiringuito. Кілька днів тому каталонці нібито вже контактували з Баварією щодо трансферу, який затвердили і Хаві, і керівництво.

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Сане регулярно вибиває в Мюнхені чудові цифри – у цьому сезоні 9 голів і 13 асистів. Однак має проблеми зі стабільністю та ігровою дисципліною.

Лероя часто критикують за погану самовіддачу. Зокрема, вінгер розгубив форму навесні 2024-го та отримав нові претензії від фанів і журналістів.

Сане прийшов у Баварію чотири роки тому з Манчестер Сіті. Його контракт з мюнхенським клубом розрахований ще на сезон – до літа 2025-го.