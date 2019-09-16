Марсель у матчі з сімома голами перестріляв Монако, Сент-Етьєн не зумів дотиснути Тулузу: 5-й тур Ліги 1, матчі неділі

Відбулися завершальні матчі 5-го туру чемпіонату Франції. Нант і Марсель здобули перемоги, Сент-Етьєн зіграв внічию з Тулузою.

Чемпіонат Франції, 5 тур

Нант – Реймс – 1:0

Гол: Кулібалі, 69

Сент-Етьєн – Тулуза – 2:2

Голи: Амура, 45, 56 – Градель, 15, Лейя, 24

Монако – Марсель – 2:4

Голи: Бен-Єддер, 17, 26, Кейта, 75 – Бенедето, 38, 66, Жермен, 41, Пайє, 61

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Сент-Етьєн з Тулузою видали ефектний матч. Гості за половину першого тайму досягли переваги в два м'ячі і віддали ініціативу. Це обернулося тим, що суперник Олександрії в Лізі Європи на початку другого тайму рахунок зрівняв, а на 90-й хвилині зовсім вирвав перемогу завдяки автоголу. Однак застосування системи VAR засмутило вболівальників Сент-Етьєна, був офсайд, і рахунок залишився 2:2.

Монако та Марсель розіграли справжній триллер. Завдяки зусиллям Бен-Єддера господарі вже до середини першого тайму перемагали у два мячі. Однак ще до перерви Марсель відновив рівновагу. У другій половині гості забили ще двічі, на що монегаски відповіли лише голом Кейта.

Після цього туру Марсель піднявся на 4 місце у турнірній таблиці (10 очок), Сент-Етьєн – на 15-е (5 пунктів). Монако залишилося в зоні вильоту (2 очки).