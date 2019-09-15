Десна перемагає Динамо в матчі УПЛ – екс-динамівець забиває, а киянам знову не зараховують гол

Динамо і Десна зустрічаються у 7-му турі чемпіонату України 2019/20. Рахунок і звіт матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Десна на "Футбол 24", стартував о 17:00. Як не дивно, але до звітної зустрічі кияни підходять на нижчому місці. Команда Рябоконя посідає 2-й рядок, набравши 11 очок. Динамо ж після двох нічиїх при Михайличенку – лише 5-е з відставанням у 3 бали, але й грою проти Маріуполя в запасі. Кияни не можуть перемогти вже 5 матчів поспіль у всіх турнірах.

Динамо – Десна: онлайн-трансляція матчу УПЛ

У Десни найкраща оборона УПЛ – лише 2 пропущені голи за 6 ігор, причому обидва від ФК Львів у стартовій зустрічі (1:2). Після цього серпневий баланс віце-лідера вражає: 3 перемоги (на виїзді взяли максимум очок) і дві нульові нічиї. Водночас чернігівський клуб програв усі 3 попередні матчі проти динамівців, які забивали стабільно не менше двох голів.

Десна активно розпочала. Кадірі обрізався в центрі поля, гості заробили 2 поспіль стандарти, але без небезпеки. Команда Рябоконя доволі вміло тримала м'яч і на 4-й хвилині отримала право уже на 2-й кутовий. Ці атаки завершувались з тим же нульовим успіхом, що і перші флангові атаки киян. Калітвінцев уже заходив на удар після проходу і навісу партнера з лівого флангу, але Де Пена спиною заблокував постріл екс-динамівця з меж воротарського. Той же Карлос отримав пас Кадара з глибини і прицільно навісив. Буяльського залишили одного в повітрі, але Віталій схибив.

Гості заробили черговий штрафний. Інший колишній півзахисник Динамо Богданов ледь не забив ударом метрів з 35-и. Бойко витягнув з кута. Десна пресингує і змушує кіпера киян запанікувати. Швидке вкидання з ауту виводить Артема Фаворова на удар – надто високо. Гармаш підбирає снаряд і завдає другого удару в матчі. Знову приціл підвів Дениса. Бєсєдін до крові пошкодив руку. Динамо в меншості атакує без ударів з тими ж навісами – усе по класиці.

Кадар небезпечно скидає назад, Бойко не дуже впевнено вибиває. Гравці Десни ледь не забили на рівному місці гол, який напередодні Шахтар подарував у схожій ситуації Зорі. Кадірі програв верхову боротьбу, Кадар також не розібрався в центрі. Бурда дозволив Картушову прострілити з лівого флангу, А Калітвінцев випередив Миколенка. Десна повела 1:0, і це закономірно, команда діє осмисленіше і... гостріше.

У компенсований час Де Пена замикає навіс Караваєва і прошиває Паста. М'яч, як видається, мінімум на 99% пересікає лінію воріт повністю, але воротар хитрує, пересовує круглого і судді не зараховують. Оце так тайм! Десна перестріляла Динамо – 2:1 за влучними ударами. Хоча й поступились загалом 4:7, краща ефективність дозволяє гостям піти на перерву, ведучи в рахунку 1:0.