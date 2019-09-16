Гол Пйонтека та два брутальні вилучення у відеоогляді матчу Верона – Мілан – 0:1

Мілан на виїзді здолав Верону в рамках 5-го туру Серії А. Дивіться відеоогляд матчу на "ФУтбол 24".

Єдиний гол у звітному матчі забив Кшиштоф Пйонтек, в середині другого тайму реалізувавши пенальті. Поляк нарешті перервав тривалу гольову засуху. Також арбітр був змушений вилучити по одному гравцю у складі обох команди за грубі фоли.

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Після цього туру Мілан набрав 6 очок і піднявся на 7-е місце в турнірній таблиці. Верона має 4 понкти та посідає 11-у сходинку.