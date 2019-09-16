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Гол Пйонтека та два брутальні вилучення у відеоогляді матчу Верона – Мілан – 0:1

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Гол Пйонтека та два брутальні вилучення у відеоогляді матчу Верона – Мілан – 0:1
ФК Мілан

Мілан на виїзді здолав Верону в рамках 5-го туру Серії А. Дивіться відеоогляд матчу на "ФУтбол 24".

21’ Маріуш Стемпинський
 
Кшиштоф Пйонтек 65’
Давіде Калабрія 90+5’
21’ Маріуш Стемпинський
65’ Кшиштоф Пйонтек
90+5’ Давіде Калабрія

Єдиний гол у звітному матчі забив Кшиштоф Пйонтек, в середині другого тайму реалізувавши пенальті. Поляк нарешті перервав тривалу гольову засуху. Також арбітр був змушений вилучити по одному гравцю у складі обох команди за грубі фоли.

Мілан вистраждав перемогу над Вероною, Фонсека вперше переміг на чолі Роми: 3-й тур Серії А, матчі неділі

Після цього туру Мілан набрав 6 очок і піднявся на 7-е місце в турнірній таблиці. Верона має 4 понкти та посідає 11-у сходинку.

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Динамо – Десна: анонс матчу УПЛ
15 вересня
4568
Теги
Верона - Мілан Мілан Мілан Верона Верона Італія Відеоновини
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