Гол Маліновського увійшов у топ-10 найкращих пострілів відбору Євро-2020

УЄФА презентував відео десятки найкращих голів останніх двох турів відбіркових матчів ЄВРО-2020.

УЄФА у своєму Твіттері опублікував топ-10 найкращих голів 5-6 турів відбору на Євро-2020. Відзначимо, що до переліку потрапив і гол нашого Руслана Маліновського у ворота Литви. Серед колишніх гравців, що грали в УПЛ, УЄФА відзначив постріл екс-гірника Генріха Мхітаряна у ворота Боснії і Герцеговини.

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Повний перелік топ-10 виглядає наступним чином:

Еніс Барді (Латвія – Пн. Македонія)

Марсель Хальстенберг (Пн. Ірландія – Німеччина)

Руслан Маліновський (Литва – Україна)

Генріх Мхітарян (Вірменія – Боснія і Герцеговина)

Бруно Петковіч (Словаччина – Хорватія)

Марсель Забітцер (Австрія – Латвія)

Еран Захаві (Словенія – Ізраїль)

Домінік Собослої (Угорщина – Словаччина)

Дженк Тосун (Молдова – Туреччина)

Юсуф Язиджі (Молдова – Туреччина)