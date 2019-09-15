Гол Маліновського увійшов у топ-10 найкращих пострілів відбору Євро-2020

УЄФА презентував відео десятки найкращих голів останніх двох турів відбіркових матчів ЄВРО-2020.
УЄФА у своєму Твіттері опублікував топ-10 найкращих голів 5-6 турів відбору на Євро-2020. Відзначимо, що до переліку потрапив і гол нашого Руслана Маліновського у ворота Литви. Серед колишніх гравців, що грали в УПЛ, УЄФА відзначив постріл екс-гірника Генріха Мхітаряна у ворота Боснії і Герцеговини.
Маліновський став автором 100-го гола легіонерів за збірну України
Повний перелік топ-10 виглядає наступним чином:
Еніс Барді (Латвія – Пн. Македонія)
Марсель Хальстенберг (Пн. Ірландія – Німеччина)
Руслан Маліновський (Литва – Україна)
Генріх Мхітарян (Вірменія – Боснія і Герцеговина)
Бруно Петковіч (Словаччина – Хорватія)
Марсель Забітцер (Австрія – Латвія)
Еран Захаві (Словенія – Ізраїль)
Домінік Собослої (Угорщина – Словаччина)
Дженк Тосун (Молдова – Туреччина)
Юсуф Язиджі (Молдова – Туреччина)