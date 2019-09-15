Михайличенко – про поразку Динамо від Десни: Ми організували багато контструктивних атак

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко прокоментував поразку від Десни (1:2) в матчі 7 туру УПЛ.

"Рахунок на табло, і він говорить про все. Невдоволення після гри стосується саме результату. По такій грі програвати не можна, навіть незважаючи на те, що помилок уникнути не вдалося. Особливо в епізоді з другим пропущеним м’ячем, який, напевно, "підкосив" деяких гравців.

Динамо – Десна – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Було затрачено багато зусиль, аби виправити ситуацію, як наприкінці першого, так і на початку другого таймів. Я вдячний хлопцям, що вони все одно хотіли досягти позитивного результату, до останнього вірили, що їм вдасться домогтися перемоги. Але будь-які зусилля, якщо вони не підтверджені голами, є марними. Гра забувається, а результат залишається.

Дуже неприємний відрізок часу – як для мене, так і для команди. У трьох іграх ми втратили дуже багато очок. Якщо у перших двох іграх ми можемо казати, що відбувалося моє знайомство з командою, то в цій грі кілька помилок перекреслили величезний обсяг роботи, який було виконано останнім часом.

Були продемонстровані високі швидкості, було організовано достатньо конструктивних атак, але в моментах, які ми створювали, чогось не вистачало – десь майстерності, десь завершального удару. Напевно, це все від невпевненості, адже після низки невдалих ігор втрачається віра в себе. Потрібно футболістам повернути її, адже вони вміють грати у футбол. Але на даному етапі щось заважає.

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Ми чудово розуміли, що після повернення збірників нам буде непросто, але сьогодні була доволі змістовна гра. Звичайно, ви можете апелювати мені, що рахунок-то негативний, і я вас чудово розумію. Але іноді деякі помилки – як в обороні, так і в атаці – перекреслюють те, що відбувається на полі", – цитує Михайличенка офіційний сайт Динамо.