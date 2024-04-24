Головного тренера Індепендьєнте госпіталізували через проблеми зі здоров'ям, повідомила прес-служба клубу.

Тевес знепритомнів і розсік голову під час побутового інциденту – легенда АПЛ шокував швидкістю відновлення

Тевес поскаржився на біль в грудях, і близькі вирішили не зволікати. Початкові обстеження не виявили серйозних проблем, проте наразі 40-річний Карлітос залишається під наглядом лікарів. У жовтні минулого року був інший неприємний інцидент. Тевес вдома раптово втратив свідомість, впав і розсік голову. Тоді він повернувся до роботи за лічені години.

Нагадаємо, зірковий форвард виступав за обидва Манчестери, Ювентус та багато інших клубів. 2 роки тому Тевес оголосив про завершення ігрової кар'єри і відразу розпочав тренерську.

Nuestro entrenador, Carlos Tevez, ingresó con un dolor en el pecho al Sanatorio La Trinidad de San Isidro. Le realizaron los estudios correspondientes y resultaron satisfactorios.



Mañana continuará con una serie de exámenes programados con antelación en el marco de un chequeo… pic.twitter.com/cpS2jt7FWD — C. A. Independiente (@Independiente) April 24, 2024

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