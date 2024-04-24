Тевес знову потрапив до лікарні – екс-зірка АПЛ подає тривожні сигнали у 40 років
Карлос Тевес вкотре змушує хвилюватися свою родину і вболівальників.
Головного тренера Індепендьєнте госпіталізували через проблеми зі здоров'ям, повідомила прес-служба клубу.
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Тевес поскаржився на біль в грудях, і близькі вирішили не зволікати. Початкові обстеження не виявили серйозних проблем, проте наразі 40-річний Карлітос залишається під наглядом лікарів. У жовтні минулого року був інший неприємний інцидент. Тевес вдома раптово втратив свідомість, впав і розсік голову. Тоді він повернувся до роботи за лічені години.
Нагадаємо, зірковий форвард виступав за обидва Манчестери, Ювентус та багато інших клубів. 2 роки тому Тевес оголосив про завершення ігрової кар'єри і відразу розпочав тренерську.
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