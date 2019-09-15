Аталанта вирвала перемогу над Дженоа на 90+5 – VAR і супергол вирішили долю команди Маліновського

Аталанта обіграла Дженоа (2:1) у 3-му турі чемпіонату Італії. Руслан Маліновський провів гру в запасі. Рахунок і звіт матчу Серії А 2019/20 читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Дженоа – Аталанта на "Футбол 24", стартував о 13:30. Руслан Маліновський і після гола за збірну України втретє поспіль готувався вийти з лави запасних, але так і залишився там. Наразі українець не відзначався результативними діями в офіційних матчах за "Богиню". Його Аталанта двічі зіграла з рахунком 2:3 – на виїзді переграла СПАЛ, а вдома поступилася Торіно. Дженоа посідає 5-е місце, встоявши на полі Роми (3:3) та обігравши Фіорентину (2:1) з її зоряним новачком Рібері.

Дженоа – Аталанта: онлайн-трансляція матчу Серії А – Маліновський після збірної

Старт матчу не потішив моментами. Дженоа швидко забила, однак бергамаскі майстерно підловили суперника в офсайдну пастку. Лише на 13-й Аталанта відповіла гостротою. Пашаліч міг забивати ударом з кількох метрів, але не дотягнувся до м'яча, як належало. Сапату вивели на непогану позицію у штрафному, проте Дуван виконав щось середнє між прострілом і ударом. Радовановіч пробив здалеку, мінімально схибивши. Тут гравці Аталанти спочатку дали себе обікрасти, а потім і програли підбирання.

Дуже багато простору залишили Лерагеру в центрі на 28-й. Хавбек Дженоа пробив з рикошетом, і снаряд ледь не опустився у ворота. Індивідуальні дії Ілічіча та Гомеса приносили мало користі. Пашаліча двічі залишали на самоті перед штрафним, але хорват усім своїм виглядом показував, що він не Маліновський – замість потужних акцентованих ударів пас і блок суперника. В останньому епізоді Сапата майже зіграв на добиванні – Дувану не вдалося перекинути воротаря.

Колумбійський же форвард силовим прийомом і вибуховою швидкістю у центрі поля розвернув швидку контру. Ілічіч продовжив, а Пашаліч знову запоров момент, пробивши прямо в Раду. Аталанта ніби й завдала 10 ударів, але за влучаннями у площину воріт лише 2:1, хоча 8 разів "Богиня" пробивала з меж штрафного. Дженоа виграла боротьбу (9:1 за вдалими відборами, 26:18 за виграними єдиноборствами), але була гіршою у дриблінгу (1:3) та точності передач (76% на 83%).

Відразу після перерви "грифони" нарешті створили момент. Куаме обвідним ударом з межі штрафного закручував у дальній кут, але Голліні ефектно потягнув. Лерагер скидає п'ятою назад під удар Шоне – вище! Другий момент поспіль дає створити Аталанта, чого з нею до перерви не траплялося. Перша заміна від Гасперіні вже на 55-й. Це де Рон замінив Пашаліча. Госенс тут же гостро пробив метрів з 20-и, але в дальній кут не влучив.

Ілічіча замінив Мурієль на 60-й. Ще одне закономірне рішення тренера Аталанти. Фабрі вирішив скористатись VAR, аби переглянути можливий фол Крістіана Сапати на Дувані. Це пенальті, екс-захисник Мілана збивав земляка – вирішив суддя. Мурієль впевнено реалізував 11-метровий. Дженоа знову забила після свистка. Цього разу арбітр не дав їй швидко продовжити атаку після фолу.

Сапата пройшов ліворуч від воротарського, але прошити воротаря генуезців не зумів. Мурієль на рівному місці отримав травму. Маліновський, здавалось, отримав шанс вийти хоча б після 80-ї. Руслану почали розповідати про його обов'язки, однак Луїс показав, що зможе продовжити гру. Госенс отримав класний пас від Гомеса і пробив голкіпера. Гол скасували після перегляду відеоповторів – офсайд.

Пінамонті пройшов пару захисників і пробив здалеку – дещицю не влучив. На 89-й Куаме красиво намалював фол на пенальті. Фабрі знову скористався послугами VAR, а Крішіто реалізував досить суперечливий 11-метровий. Екс-захисник Зеніта пробив прямо по центру, але Голліні був уже в лівому куті. І все ж Дуван Сапата вирвав перемогу на 90+5-й. Крутий дальній удар прошив верхній кут "грифонів".

Суперник донецького Шахтаря по групі Ліги чемпіонів набирає 6 очок після важкої виїзної перемоги. Аталанта виходить на 5-е місце. Дженоа посідає 9-й рядок.