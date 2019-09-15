Колос здобув мінімальну перемогу над Львовом – Мазяр дебютував на чолі "містян" з поразки

Колос завдяки голу Дениса Костишина наприкінці другого тайму переграв Львів у дебютному матчі Володимира Мазяра на посту головного тренера "містян" (1:0).

Перший тайм матчу між Колосом та Львовом претендує на звання одного з найгірших у поточному сезоні. Низькі швидкості, нуль нетривіальних рішень, жахливе виконання посередніх за гостротою моментів – все це було характерно для обох команд. З великою натяжкою цікавими епізодами можна назвати удари львів'ян на 18-й та 22-й хвилинах відповідно – в першому випадку постріл Шини з лінії штрафного по центру спіймав Волинець, а в другому Пернамбуко з класної позиції пробив кудись у бік воріт.

У ковалівців були лише стандарти, однак удар Морозка зі штрафного на старті тайму відправився до рук Бандури, а постріл Лисенка наприкінці пролетів занадто високо. Крім того, Морозко кілька разів чіплявся за подачі з кутового, але до дійсно небезпечного моменту справа так і не дійшла. На перерву команди відправились без голів.

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Початок другого тайму пройшов у тому ж руслі. У Колоса можна згадати хіба що два стандарти, після яких Кизилатеш пробивав у стінку, а перший цікавий момент Львова стався аж на 65 хвилину – це Шина з лінії напівкола перед штрафним запустив м'яч над поперечиною. Вихід на поле Ільїна та Костишина нічим цьому матчу не допомагав, а на 70-й хвилині у ковалівців травму отримав нападник Лисенко.

Останні 20 хвилин виявились найбільш гострими за всю гру. Так, на 71-й хвилині з дистанції спробував вистрілити Зозуля, але вийшло неточно. Львів відповів на 73-й передачею Шини на дальню стійку точно під удар Браткову, однак Антон не встиг зорієнтуватися й акцентовано пробити у ближній кут. На 75-й же Шина спробував перекинути Волинця, але сфера перелетіла не тільки через голкіпера, а й через ворота. Колос відповів заблокованим ударом Волкова та кількома небезпечними комбінаціями без завершення.

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В ендшпілі матчу несподівано розігрався син головного тренера ковалівців Руслана Костишина – Денис. Так, на 82-й хвилині він головою підправив подачу зі стандарту у дальній кут, але м'яч пролетів повз ворота. На 87-й же хавбеку вдався потужний постріл метрів з 25-ти точно під праву стійку, однак Бандура у красивому стрибку парирував. Денис не збирався покидати поле без голів: він замкнув навіс з кутового, влучивши у голкіпера, а потім одразу ж зіграв на добиванні – 1:0! Втім, у компенсований час Борзенко міг зрівняти рахунок завдяки корнеру, однак після відскоку він якимось чином метрів з трьох примудрився відправити м'яч над поперечкою.

Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Колоса. Ковалівці набрали 10 очок і піднялися на п'яту позицію в турнірній таблиці, залишивши за спиною київське Динамо. Львів, маючи шість залікових балів у активі, перебуває на передостанній сходинці.

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