Яремчук голом допоміг Генту розгромити Мехелен – це вже 12-й забитий м'яч за клуб та збірну у новому сезоні

Український нападник Роман Яремчук став автором забитого гола в матчі 7-го туру чемпіонату Бельгії між Гентом та Мехеленом.

Чемпіонат Бельгії, 7 тур

Гент – Мехелен – 3:0

Голи: Яремчук, 29, Девід, 31, Депутар, 45+1

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Яремчук відкрив рахунок у звітному поєдинку на 29-й хвилині. Нападник завершив атаку Гента, замкнувши простріл Одіджа-Офо на дальній стійці. Ще за дві хвилини Девід збільшив перевагу господарів. А перед самісіньким свистком на перерву Депутар зробив рахунок Розгромним. У другій половині глядачі забитих голів не побачили.

Додамо, 23-річний Яремчук забив свій 12-й гол у нинішньому сезоні (включно з товариськими матчами) – 3 м'ячі у складі збірної України та 9 у футболці Гента у всіх турнірах.

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До слова, після 7-и турів Гент набрав 13 очок та посідає третє місце у турнірній таблиці. Відставання від лідера складає всього 2 пункти. До того ж у Гента є ще один матч у запасі.