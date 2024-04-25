Лунін мав випасти з основи Реала – українцю допомогла власна помилка, але конкуренту ще дадуть шанс
Тренерський штаб Реала підготував чіткий план ротації воротарів на завершальну частину сезону.
Кепа Аррісабалага точно отримає шанс ще бодай раз вийти на поле у светрі мадридського клубу, стверджує Relevo.
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Баск тотально програв конкуренцію Андрію Луніну, але упродовж сезону до його роботи не було жодних претензій. Кепа давав підказки українцю у серії пенальті проти Ман Сіті і навіть з лави запасних щиро радів успіхам команди. Реал не має наміру викуповувати контракт Аррісабалаги у Челсі, проте хоче винагородити 29-річного воротаря за працю.
Кепа мав підмінити Луніна ще у 31-му турі Ла Ліги проти Мальорки, але перед цим Андрій помилився у першій грі чвертьфіналу ЛЧ проти Ман Сіті. Карло Анчелотті не хотів психологічно тиснути на українця відправленням у запас, тому Аррісабалазі довелося чекати. Ймовірно, він вийде у основі Реала на найближчий матч чемпіонату проти Сосьєдада (26 квітня).
Штаб Анчелотті має зважений план і щодо Тібо Куртуа. Відновлення бельгійця йде добре, але ніхто не буде швидко "виганяти" його на поле. Реал сподівається, що зірковий кіпер після двох важких травм коліна ще встигне зіграти у сезоні. Крайній термін – Бетіс 26 травня або ж потенційний фінал ЛЧ 1 червня.
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