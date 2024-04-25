Кепа Аррісабалага точно отримає шанс ще бодай раз вийти на поле у светрі мадридського клубу, стверджує Relevo.

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Баск тотально програв конкуренцію Андрію Луніну, але упродовж сезону до його роботи не було жодних претензій. Кепа давав підказки українцю у серії пенальті проти Ман Сіті і навіть з лави запасних щиро радів успіхам команди. Реал не має наміру викуповувати контракт Аррісабалаги у Челсі, проте хоче винагородити 29-річного воротаря за працю.

Кепа мав підмінити Луніна ще у 31-му турі Ла Ліги проти Мальорки, але перед цим Андрій помилився у першій грі чвертьфіналу ЛЧ проти Ман Сіті. Карло Анчелотті не хотів психологічно тиснути на українця відправленням у запас, тому Аррісабалазі довелося чекати. Ймовірно, він вийде у основі Реала на найближчий матч чемпіонату проти Сосьєдада (26 квітня).

Штаб Анчелотті має зважений план і щодо Тібо Куртуа. Відновлення бельгійця йде добре, але ніхто не буде швидко "виганяти" його на поле. Реал сподівається, що зірковий кіпер після двох важких травм коліна ще встигне зіграти у сезоні. Крайній термін – Бетіс 26 травня або ж потенційний фінал ЛЧ 1 червня.

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