Філіппов ефектним ударом п'ятою забив переможний гол у ворота Динамо

Форвард Десни Олександр Філіппов неймовірним чином приніс сенсаційну перемогу Десні у матчі 7 туру УПЛ проти Динамо.

Чернігівська Десна сенсаційно перемогла Динамо на НСК Олімпійський у матчі 7 туру УПЛ. Справжнім шедевром на фоні феєрії чернігівців і дуже невиразної гри киян став гол Олександра Філіппова.

Десна перемогла Динамо у виїзному матчі УПЛ та повернулася на друге місце

На 56-й хвилині нападник ударом п'ятою замкнув простріл з флангу, і м'яч полетів у дальній від гравця кут воріт Дениса Бойка.

Таким чином, "сіверяни" закріпились на другій позиції, набравши 14 очок, у Динамо надалі залишається 8 пунктів і 5 сходинка.