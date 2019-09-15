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"Сподіваюсь, не відправив Михайличенка у відставку", – Рябоконь прокоментував перемогу над Динамо

22:12 711 Читать на русском
"Сподіваюсь, не відправив Михайличенка у відставку", – Рябоконь прокоментував перемогу над Динамо
Олександр Рябоконь / УПЛ

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь поділився враженнями після перемоги над Динамо (2:1) у матчі 7 туру УПЛ.

49’ Артем Бєсєдін
 
Владислав Калітвінцев 40’
Олександр Філіппов 56’
40’ Владислав Калітвінцев
49’ Артем Бєсєдін
56’ Олександр Філіппов

"Футбол – це вид спорту, де головне – результат. Задоволені, що змогли обіграти одного з грандів українського футболу. Досить впевнено почали матч, гідно виглядали. Приблизно на 25-й хвилині віддали ініціативу супернику, гірше стали грати в пас, але реалізували одну з контратак.

Динамо – Десна – 1:2 – відео голів та огляд матчу

У другій половині нам було трохи легше, незважаючи на те, що швидко пропустили. Була якась впевненість, що нам під силу взяти очки.

Сподіваюся, не відправив Михайличенка у відставку. Він працює всього кілька днів. До речі, мені було прикро за відставку Хацкевича, тому що при ньому росла молодь", – цитує Рябоконя Tribuna.com.

Десна перемогла Динамо у виїзному матчі УПЛ та повернулася на друге місце

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Теги
Динамо Динамо Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Олександр Рябоконь Олександр Рябоконь Динамо - Десна Десна Десна
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