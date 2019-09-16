Главные новости футбола 15 сентября: Динамо опозорилось на Олимпийском, Яремчук продолжает забивать

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей 15 сентября.

Украина

Динамо дома проиграло Десне: Михайличенко доводит до исторического фиаско, в котором экс-динамовец как палач – в Киеве уже минус 13. Героем матча стал Калитвинцев – на его счету гол и ассист, а Филиппов поставил эффектную сенсационную точку во встрече.

Наставник Динамо нашел в игре определенный позитив, а главный тренер Десны надеется, что он не отправил Михайличенко в отставку. В прессе появились слухи, что киевский клуб может пригласить экс-тренера Карпат, который работает в России.

В других поединках 7-го тура УПЛ Олимпик расписал выездную ничью с Мариуполем в дебютном матче под руководством Висенте Гомеса, а Колос одержал минимальную победу над Львовом – Мазяр стартовал во главе "горожан" с поражения.

Европа

Яркий игровой день подарила Серия А. Паулу Фонсека одержал первую победу во главе Ромы, а Мхитарян забил дебютный гол за "волков". Милан выстрадал 3 очка – мяч Пйонтека и два грубых удаления в матче с Вероной. Болонья оформила фантастический камбэк после речи Михайловича, который лечится от лейкемии.

В Испании Севилья возглавила чемпионат после победы над Алавесом. Недавний соперник Зари Эспаньол добыл первую викторию в Примере, а Андрей Лунин со скамейки запасных наблюдал, как его Вальядолид отпустил выигрышный результат против Осасуны.

В АПЛ был день неожиданностей. Опять разочаровал Арсенал, который безвольно упустил победу и позволил слабому Уотфорду отобрать очки. Эвертон также неприятно удивил, уступив Борнмуту.

Во Франции стоит отметить эффектный поединок Монако и Марселя, а котором провансальцы перестреляли оппонента, а в Германии неприсущей результативностью порадовал бывший клуб Коноплянки.

Наши за рубежом

Роман Яремчук голом помог Генту разгромить Мехелен. Это уже 12-й забитый мяч за клуб и сборную Украины в новом сезоне. Экс-форвард сборной Евгений Селезнев оформил ассист в Турции. Роман Зозуля не спас Альбасете от ужасного домашнего поражения.

Гол Руслана Малиновского вошел в топ-10 лучших выстрелов отбора к Евро-2020. Украинский хавбек в третьем туре Серии А не вышел на поле, но Аталанта вырвала победу над Дженоа на 90+5 – VAR и супергол Сапаты.